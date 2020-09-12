消息：中国宁愿让TikTok美国业务关闭 也不愿其被迫出售

三位直接了解情况的知情人士周五表示，北京反对TikTok的中国母公司字节跳动被迫出售其在美国的业务，宁可希望看到这个短视频应用在美国被关闭。

根据路透社报道，字节跳动一直在就将TikTok的美国业务出售给微软和甲骨文等潜在买家进行磋商。美国总统特朗普上个月威胁说，如果不出售，他将禁止该服务。

特朗普给字节跳动设定的敲定协议的最后期限是9月中旬。

不过，中国官员认为，被迫出售将使中国和字节跳动在华盛顿的压力面前显得很软弱，消息人士表示，考虑到事态的敏感性，消息人士要求匿名。

字节跳动在一份声明中说，中国政府从未向它建议应该关闭TikTok在美国或任何其他市场的业务。

两名消息人士称，如果有必要，中国愿意利用8月28日对一份技术出口清单所做的修改来推迟字节跳动达成的任何协议。

中国国务院新闻办公室、外交部和商务部没有立即回应下班后发出的置评请求。

当被问及特朗普和TikTok的问题时，中国外交部发言人赵立坚在昨天的例行新闻发布会上表示，中方反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压别国特定企业。

字节跳动及其创始人张一鸣陷入了世界两个超级大国之间的冲突之中。

据此前报道，TikTok的潜在买家正在讨论从字节跳动收购TikTok美国业务的四种方式，其中包括可以通过在不包含关键算法的情况下出售TikTok在美国的资产，而无需获得中国商务部的批准。

特朗普上月发布了两项行政命令，要求字节跳动必须出售TikTok在美国的资产，否则将面临在美国被禁的风险。TikTok在美国青少年中非常受欢迎。

美国官员批评这款应用的安全性和隐私性，暗示用户数据可能会与北京共享。TikTok表示，它不会遵从任何与中国当局共享用户数据的要求。

北京方面表示坚决反对特朗普的行政命令，并在8月28日采取行动，修改了一份需要中国政府批准才能出口的技术清单，从而使自己在这一过程中拥有了话语权。专家们表示，TikTok的推荐算法包括在这一技术清单中。

中国监管机构上周表示，这些规定并不针对特定的公司，但他们重申了执行这些规定的权利。