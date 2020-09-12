中科院核所集体离职事件低调处理 院长新添重要职务

50多天前由国办牵头成立专项工作组入驻调查的“中科院核所集体离职事件”近日有了新的动向，知情人士透露，针对此事，中科院已在8月作内部低调处理。核所官网显示，该所现任所长仍为2019年11月当选为中国科学院技术科学部院士的吴宜灿。

根据澎湃新闻报道，该所在6月中旬集体离职事件发生后，经调查发现，90多人集体出走中科院合肥院核所并非“更换保安”的冲突所致，而更接近于所、院矛盾激化的结果：核所特有的高压管理模式遭到合肥院内改革的冲击。

据了解，吴宜灿是核所的灵魂人物，除了中科院院士和核所所长身份外，他将很大精力投入科研产业化，是技术产业化平台中科凤麟创始人。同时，中科凤麟与6月、7月内密集注册成立的一系列“安徽中科凤麟系”公司存在千丝万缕的关系。

值得注意的是，近半个月来，吴宜灿以院士身份出席了中科院合肥物质科学研究所（下称中科院合肥院）内的重要会议，并在全国性学术会议上推介了其团队研发的“核电宝”。在近日被问及“核所集体离职事件”的调查进展及处理结果时，中科院合肥院院办的一位工作人员以不接受采访为由拒绝透露。

据官网消息，9月3日，中科院合肥研究院召开第五届学术委员会第一次会议审议十四五发展规划。会上，合肥院副院长宋云涛宣读了《关于合肥研究院第五届学术委员会换届的通知》。“本届学术委员会由39位院内外专家组成，刘文清院士担任主任委员，李建刚院士、吴宜灿院士担任副主任委员。”

这是6月中旬90多名核所原员工在同一天集体提出离职申请之后，吴宜灿首次出现在公开的合肥院会议消息中。

与此同时，8月26日，合肥院网站还报道了吴宜灿团队的相关研究成果。该消息称，“近日，中国科学院合肥研究院核能安全技术研究所吴宜灿院士团队与国家核安全局联合开展的核与辐射安全监管相关研究工作取得新进展，成果在《中国科学：技术科学》2020年第50卷第8期上发表。 ”

