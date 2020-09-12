被大陆官媒指“求和” 国民党考虑取消王金平率团赴海峡论坛

台湾前立法院长王金平将代表国民党参加海峡论坛，但被大陆央视主持人称“这个人要来求和”，目前传出国民党考虑取消行程，党内高层今天私下表示，当事人若不道歉，就考虑不派团参加。

根据台湾东森新闻台报道，王金平将率国民党代表团前往厦门参加海峡论坛，但被央视主持人称为“台海兵凶战危，这人要来大陆求和”，引发国民党内的不满。党主席江启臣今天表示，参加海峡论坛是交流，不是求和，追求和平是参加的最大目的。

江启臣说，如同前总统马英九所说，两岸的交流、沟通、对话非常重要，尤其在现在两岸情势相对紧张的状况下，不应只有一种选择，如何能够有效沟通、交流，降低紧张情势，确保台海安全、两岸和平，这是国民党作为台湾最大在野党，也是我们责任，但是交流不应被诬蔑成“求和”，这样说法“我们完全无法接受”。

此外，立法院党团总召林为洲也透过面簿表示，既然对岸那么不友善，海峡论坛，相见不如不见。

同时，现在也传出国民党内将讨论是否取消行程，党内高层今天私下则表示，陆方此举伤害双方情感，若当事人不道歉，那就会考虑不去了；他也透露，包括国民党秘书长李乾龙、江启臣、王金平，这两天会再开会讨论，研商相关事宜。

至于王金平的态度，这位国民党高层说，王金平去或不去，完全尊重国民党的决定；一位不愿具名的党务人士则说，如果国民党决定不去，王金平要用个人身份去，国民党没有意见。