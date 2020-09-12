中国驻英使馆回应伦敦金融城通过涉港动议：认清回归现实 客观看待国安法

中国驻英国使馆发言人就英国伦敦金融城通过涉港动议一事回应称，香港国安法“违反《中英联合声明》”纯属伪命题，英方为香港英国国民（海外）（BNO）提供居英权违背自身义务并呼吁伦敦金融城认清香港已回归中国的现实，立即纠正错误，为中英关系发展注入正能量。

根据中国驻英国使馆网站消息，有记者就英国伦敦金融城市议会前天通过的一项动议提问，该动议称注意到英国政府认为中方实施香港国安法违反《中英联合声明》，破坏香港高度自治；注意到英国政府为BNO护照持有者扩大居留权，金融城欢迎有关香港居民。

中国驻英国使馆发言人对此回应道，伦敦金融城议会有关动议无端指责香港国安法，干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，所谓香港国安法“违反《中英联合声明》”纯属伪命题。《中英联合声明》终极目标和核心内容是确定中国收回香港。1997年7月1日香港回归中国后，《联合声明》中与英国有关的权利和义务均已履行完毕。任何国家无权借口《联合声明》干预香港事务和中国内政。

发言人还说，所谓香港国安法“破坏香港高度自治”纯属诬蔑。香港国安法弥补了香港长期以来存在的法律漏洞，实施该法有利于坚持和完善“一国两制”，有利于保障香港民众的权利自由，有利于维护香港的繁荣稳定和长治久安。

发言人还提到，英方为BNO提供居英权违背自身义务。中英曾就BNO护照问题互换备忘录，英方在备忘录中明确承诺不给予持有BNO护照的香港中国公民在英居留权。英方不顾中方强烈反对和一再交涉，为有关人员在英居留和入籍提供路径，严重违背自身承诺，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。

发言人说，伦敦金融城致力于推动中英地方交往和金融合作，他呼吁伦敦金融城珍惜来之不易的中英合作成果，认清香港已回归中国的现实，客观看待香港国安法，立即纠正错误，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，为中英关系发展注入正能量，而不是相反。