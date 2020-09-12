乐视网声明：贾跃亭被终身禁入证券市场

针对有投资者质疑此前证监会关于乐视网的行政处罚中未涉及贾跃亭的疑问，乐视网昨天发布澄清公告，就9月7日发布的《关于公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》内容做出进一步说明和澄清。乐视网称证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》处罚对象包括贾跃亭本人，处罚内容，其中明确贾跃亭终身禁入证券市场。

根据北京头条客户端消息，乐视网在公告中表示，为避免投资者产生歧义，公司9月7日公告的所收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》为中国证监会拟实施的行政处罚决定，本次中国证监会拟处罚对象除公司外，亦包括贾跃亭（终身证券市场禁入以及24120万元人民币折合4827万新元的罚款）在内的部分公司历任董事、监事、高级管理人员及其他人员。

据了解，9月7日中国证监会宣布，乐视网涉嫌信息披露违法、欺诈发行案已由证监会调查完毕，证监会对公司责令改正并给予警告，处以公司60万元罚款。此外，证监会对公司处以募集资金百分之五即2.4亿元罚款。

今年5月14日，深交所决定终止乐视网股票上市交易。在退市整理期的最后一个交易日，乐视网以0.18元/股的价格报收，较历史最高价179元跌去九成以上。7月20日，乐视网股票在股市上为期30个交易日的退市整理期结束。7月21日，乐视网股票被深交所予以摘牌。

对于贾跃亭进入证券市场的问题，贾跃亭债务处理小组9月11日晚些时候也发布了回应声明，称有关证监会的处罚目前收到的只是预先告知书，还不是最终的处罚结果。声明称，贾跃亭会积极行使自己的权利，申请陈述、申辩及听证，相信监管机构最终会做出公正、合理的决定。声明还表示，无论最终的处罚结果如何，贾跃亭绝不会逃避责任，一定会承担相应的责任尽责到底，包括贾跃亭债权人信托不超过10%的比例依然将用于可能的乐视网股民赔偿。

贾跃亭债务处理小组的声明还提及了Faraday Future(FF)，称其已经积累了全球领先的智能电动车技术及产品，而且早在两年前就已经推行全球合伙人制度并对公司重大事项做出集体决策，因此贾跃亭个人事项不会对FF产生影响。作为全球合伙人的一员，贾跃亭先生将与全体合伙人一起全力以赴造车，通过造车成功来实现债权人信托资产最大化，切实履行个人应该承担的义务。

