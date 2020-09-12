中通快递赴港二次上市进入倒计时

港交所网站昨天晚上披露了中通快递的聆讯后资料集，高盛为中通快递此次赴港二次上市的独家保荐人。这也意味着中通快递的上市申请已通过港交所聆讯，敲钟上市进入倒计时。

根据澎湃新闻报道，港股上市流程一般包括递表、聆讯、路演、招股、公布配售结果和挂牌上市等阶段。其中，聆讯指的是上市前对即将上市的公司进行全面评估，由有关专家当面评估是否通过上市。

中通快递于2002年成立，2016年10月27日，中通快递的美国存托股在纽交所上市并交易。

2017年、2018年和2019年，中通快递分别实现营收人民币130.6亿元（26.14亿新元）、176.04元亿和221.10亿元，净利润人民币31.59亿元、43.88亿元和56.71亿元。

今年上半年，中通快递实现营收人民币103.18亿元，去年同期为99.98亿元；净利润人民币18.25亿元，去年同期为20.47亿；非公认会计准则下的经调整净利润人民币20.89亿元，去年同期为23.42亿元。

目前，中通快递的单票净利润为通达系中最高，按总包裹量计算，其2019年的市占率为19.1%。截至今年上半年，中通快递毛利率为25.1%，较去年同期下降约5个百分点，主要由于包裹量增长29.8％及单位成本生产率提高14.5％部分抵销以及由于竞争和COVID-19爆发令整体每包单价下降20.5％的综合影响。

在分配股息方面，资料集中称，2020年3月13日，董事会批准了2019年年度美国存托股特别股息0.3美元，并将于2020年4月8日营业时间结束前支付给在册股东。截至2020年6月30日六个月期间，已支付1.88亿美元。除上述股息外，目前没有任何计划在可预见的将来就公司的普通股中支付任何现金股息。“我们打算保留我们的大部分可用资金以及任何未来收益以经营及扩展我们的业务。”

聆讯后资料集尚未披露中通快递计划挂牌的时间和募集资金的额度。对此中通快递方面回应称，关于中通快递的最新消息，请关注香港联交所网站披露的公开信息，除此之外，暂时没有其他信息可以披露。

值得注意的是，资料集中提到了冠病疫情的影响。其中称，疫情暴发已导致并可能继续导致公司对运营进行临时调整。中通快递于今年1月下旬至2月中至下旬临时关闭分支机构、分拣中心和服务网点，导致今年1月和2月的包裹量有所下降。中国各地的复工措施及时程各不相同，而中通快递则根据各地方政府机构采取的措施关闭及开放分支机构、分拣中心和服务网点。

