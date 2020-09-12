国民党“反瘦肉精美猪公投”启动 马英九、江启臣亲签连署书

国民党今天于全台22县市同步启动“拒绝瘦肉精美猪食安公投”第一阶段连署，党主席江启臣上午与前总统马英九共同至台北市木新市场连署点号召民众参与连署，两人亲自签下第一份连署书。

根据东森新闻台报道，马英九表示，美国产的猪肉有六成不含瘦肉精，原因就是希望卖到欧盟、中国大陆、俄罗斯。蔡英文说反对瘦肉精美猪是不了解主流民意与国际情势，事实恰好相反，国际间有超过八成、160国不用瘦肉精，台湾则有高达六成民众反对用瘦肉精，其实是蔡英文不了解国际情势、违背台湾民意。

江启臣表示，国民党发起公投的目的就是希望人民来作主，“自己的健康自己顾、自己的食安自己护”。希望今天就能完成第一阶段连署，尽快进入第二阶段公投连署，让人民用自己的行动展现捍卫健康与食安的决心。

江启臣与马英九共同在反瘦肉精美猪公投连署书上签名，江随后致赠“莱猪不要来”上衣，马英九收到后当场穿上以表达支持。江启臣说明，衣服上图案为猪鼻子融合骷髅头，象征不应在猪肉内加入对人体有害物质。

江启臣强调，马执政时坚持牛猪分离，国民党坚持拒绝含瘦肉精猪肉进口，蔡英文以一纸行政命令就要在明年元旦进口瘦肉精美猪，大家只剩下111天能放心吃卤肉饭，国民党发起公投的目的就是希望人民来作主，以公投来顾健康，以民主来反黑箱！

