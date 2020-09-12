浙江象山沿海军事演习引发外界关注“演习常态化”

中国宣布今天将在浙江象山沿海海域进行军事演习，外界猜测中国大陆是否将演习常态化。

综合浙江海事局网站和联合新闻网消息，浙江海事局昨天发布航海警告，将于今天8时至18时，在浙江象山沿海海域进行军事演习，其演习范围在北纬29度30.93分、东经122度20.82分；北纬29度21.07分、东经122度9.27分、北纬29度20.52分、东经122度20.42分；北纬29度30.98分、东经122度8.52分的四点连线间海域。演习期间禁止船只驶入。

中国大陆近期一连串演习，令台湾和外界关注是否已逐步常态化。

中国海事局日前还宣布，在东北部和东部沿海地区展开新一轮军事演习。连云港海事局于7日公告，于8日、9日在黄海南部连线范围实弹射击；9日再次公告，10日至12日每天上午8时至傍晚6时，于黄海南部海域进行实弹射击。

台湾国防部前天晚间曾召开记者会披露，解放军海空军9日、10日接连两天曾出动多型主战及辅战机种，配合海军各型船舰，采多兵力、多架次、多艘次，进入台湾防空识别区内西南海空域实施海空联合演训，并进入台湾西南方防空识别区（ADIZ），大陆军机及船舰活动区距离台湾最近仅约90浬（约166公里）。