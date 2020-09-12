香港保安局长：国安法减少了勾结外部势力的行为

香港保安局长李家超日前接受访问时，形容《香港国安法》订立是由“由乱到治的过程”，在国安法实施后，勾结外部势力的行为减少许多。

根据《明报》报道，李家超接受凤凰卫视专访时表示，“以前参与勾结外部势力同盟的人，有些就退场、退休、停止运作、解散组织”，证明他们以往做的事就是国安法针对的行为。不过，他未透露香港警察国安处的人手数目。

李家超说，去年6月起发现许多爆炸案、搜获的子弹数量非常多，有案件是“家庭式子弹制造工厂”，“在自己的住所里面尝试制造子弹”。

李家超还说，警队处理逾10多个月的暴力行为，香港没有人因执法死亡，而外国的每一次都有。他称，这客观比较就知道香港警队有关执法都克制有效且恰当。他认为，没有人因为执法严重受伤的成绩，没有一个地方可以做到这个程度。

被问到知道中央制定香港国安法的感受，李家超说非常高兴，因香港有法律漏洞。他形容，中央制定港区国安法“很客气”、对香港整体“有关爱的心”，因为没谈追溯力，是很科学的；只是针对香港具体情况，制定四个罪行。

李家超说，若网络资讯构成危害国家安全罪行，警务处长向他申请，经他批准就可要求移除资讯，他说目前已有案例。

至于执法，李家超称，港英时代的政治部很多不依规矩做事，甚至有人直接失踪，也没有透明度。他说，警队国安处一定要依法办事，《基本法》对政府如何使用权力都有限制，并保障所有香港居民、组织享有的合法权利和自由。

李家超认为，国安法落实，香港履行《基本法》23条立法会更顺畅，因国安法案件在法院审判了，大家都看到成果、社会太平，“23条立法可能就不再被妖魔化，有更理性的讨论”。