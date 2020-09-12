被吐槽包子不好吃价格过高 狗不理包子店发声明称侵犯名誉权

微博上一则探访狗不理包子北京王府井总店的视频近日引起关注。视频博主谷岳批评狗不理包子王府井总店的酱肉包口感腻味价格却很高，狗不理包子王府井总店发声明称视频发布者侵犯了餐厅名誉权，餐厅将追究相关人员和网络媒体的法律责任。但随后又删除“王府井狗不理店”微博账号，声明也被删除。

根据《新京报》报道，该博主吐槽狗不理包子“感觉里面全是肥肉”“特别腻”，并称“100块钱两屉有点贵”。狗不理包子王府井总店店员昨天就此事受询时称“经理不在，不清楚此事。”据一位知情人士透露，相关事件的解释“由狗不理天津总部负责，现在王府井店暂时不接受采访。”但狗不理集团股份有限公司电话始终无人接听。

视频拍摄者谷岳在回应此事时说，目前狗不理方面并没有和自己有任何接触。对狗不理声明中所称“报警”，谷岳说自己也没有接到警方的任何通知。

公开资料显示，狗不理包子始创于1858年，是有160多年历史的中华老字号品牌，曾名扬海内外，也是天津的一张美食名片。2005年，天津同仁堂股份有限公司以1.06亿元（人民币，2100万新元）收购天津狗不理包子饮食(集团)公司国有产权和其对子公司所持股权，改制后，狗不理集团股份有限公司最终受益人为张彦森，持股比例60.99%。

不过，近几年狗不理的餐饮业务发展并不顺利，此前深受加盟困扰，品牌受到一定程度的损伤，且处于持续收缩状态。据媒体2018年报道，狗不理集团近10年餐饮门店持续收缩，且门店生意冷清，截至2018年10月，其在北京的酒店、餐馆就减少了11家。

值得注意的是，门店收缩与其“高端化”定位也有关系。在“大众点评”上，一笼狗不理包子的价格为44元至128元不等，折合单价为1个5.5元至16元不等，比同样为老字号的庆丰包子最多能贵出10倍左右。相应地，在网络上关于狗不理包子的评价多为负面，其中“高价”备受诟病，甚至有人称其为“天价包子”。

狗不理集团董事长张彦森2017年在接受媒体采访时表示，“要打破一个思想，老字号就是便宜，老字号为了做久，要有一定的利润空间，在保持质量的情况下，就要有一个合理的价钱。”但实际情况是，高价策略将其与消费者的距离拉得越来越远，在“大众点评”上，狗不理包子王府井总店评分目前仅为2.83分，前门店为3.16分，地安门店为3.02分。

