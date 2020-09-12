吕秀莲吁国民党取消赴陆参加海峡论坛

针对大陆官媒央视称台湾前立法院长王金平参加今年海峡论坛是赴陆求和，台湾前副总统吕秀莲今天表示，希望王金平要悬崖勒马，希望国民党做智慧的选择，以此为由全团取消参加此次海峡论坛。

根据联合新闻网报道，吕秀莲今天在由中华民国海洋事务与政策协会举办的“台美中未来论坛”的演讲中谈及王金平赴海峡论坛一事，表示央视的“求和论”还有一个前提，即国民党推掉美国在台协会（AIT）的邀请，却宣布要到中国去，凸显亲美者要反中、亲中者就要反美的奇怪观念。

吕秀莲说，这次最糟的就是先拒绝AIT，再宣布要去中国大陆，很清楚蓝营就是亲中所以一定要反美，认为应做漂亮一点，AIT要去，中国大陆也要去。

吕秀莲表示，台湾最需要的是作为台湾人的尊严，面对中国大陆与美国都是如此，央视说出“求和论”后，她希望王金平要悬崖勒马，国民党也做出智慧选择，以这个为由全团取消此行。但是她也说，并不反对国民党与大陆做好朋友。

吕秀莲在这场演讲中还抛出新的两岸关系论述，即“大两岸与小两岸关系”。“大两岸”是指由美国带领触动台湾、南韩、日本、菲律宾与加拿大等民主国家成立“民主太平洋国协”；“小两岸”则指与大陆要“远亲近邻”、“一个中国”改为“一个中华”。

吕秀莲说，“一个中国”对台湾造成非常大的伤害，如紧箍咒般，台湾绝非中华人民共和国的一部分，她认为北京应将“一个中国”改为“一个中华”，因为“一个中华”是文化与血缘上的。而“远亲近邻”则认为，北京与台湾应各自处理内部的事情，等到有一天都是很好的中华，可以再成立“中华邦联”。