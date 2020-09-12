高福：冠病跟沙斯都出现了“信息流行病”

中国科学院院士、中国疾控中心主任高福指出，任何一个突发公共卫生事件，公众理解非常重要。目前冠病疫情跟沙斯事件一样，都出现了“信息流行病”，科研和疾控工作人员受到攻击的现象。

根据《新快报》报道，高福在以“疫苗创新与公众健康”为主题的首届大湾区疫苗峰会致辞中表示，创新、创造、创业密不可分，中国目前面临很多“卡脖子”问题，背后的科学问题是“卡脑子”问题。

他说，在疫情中没有哪个国家能独善其身，大众健康和疫苗创新要有改革开放思想，才能做出创造性成果。“疫苗能不能解决过去 100 多年来没能解决的问题，取决于有没有创造性思维。”

高福同时指出，任何一个突发公共卫生事件，公众理解非常重要。目前冠病疫情跟17年前的沙斯事件一样，都出现了“信息流行病”，科研和疾控工作人员受到攻击的现象，公众不够理解，需要花很多时间去做相关工作。他指出，任何公共卫生事件的处置，需要科学为基础、公众参与、行政决策，三者缺一不可。

公开资料显示，世卫组织今年2月在一份报告中曾聚焦“信息流行病”：在海量信息轰炸之下，人们真假难辨，而这些亦真亦假的信息通过社交媒体传播的速度比病毒快得多，这让人们普遍“信息过载”。而在真正有需要时，人们却很难找到可靠的信源和专业指导。

