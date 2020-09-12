被拘留大陆港人家属促港府提供协助 港入境事务处：已积极跟进

12名涉及反修例示威及违反《香港国安法》的偷渡客计划到台湾申请政治庇护，途中被广东海警拘捕，现时仍然拘留于深圳盐田区看守所。立法会议员朱凯迪、涂谨申连同六名被拘留港人的家属会见传媒，敦促香港政府提供协助。香港入境事务处发言人表示已积极跟进事件。

根据《星岛日报》报道，有被关押港人家属指，聘请大陆律师协助后，大陆公安当局说要公证证明律师是受家属委托，到办好了公证之后，当局又说已经提供了律师，他称目前没有其他办法，就算要隔离14日，一定要亲自上深圳会见家人。

有家属希望，大陆公安当局容许港人家属委托的律师会见当事人，表明一点也不会相信官派律师，也认为儿子不会向官派律师透露情况，重申希望儿子早日回港。

民主党立法会议员涂谨申指，相信就算家属到深圳都不会获容许见面，根据大陆法律律师是有权见当事人。他解释，一般如果被拘留人士无钱请律师或找不到合适律师，官方才会派出律师，但现在家属已经委托了律师，认为当局应该容许当事人会见家属律师，让当事人当面有权拒绝，起码对家属有交代。他指，被拘留港人在大陆的合法权益受不到保障，认为特区政府有责任维护港人利益。

香港入境事务处发言人今日回应表示已积极跟进事件。截至今日，入境事务处“协助在外香港居民小组”（小组）及香港特别行政区政府驻粤经济贸易办事处（驻粤办）共接获10名人士的家属求助。小组与驻粤办自事件开始已密切与家属保持紧密联系，多次主动联络以了解最新进展。

驻粤办曾与当局了解，据悉，该12名港人目前身体状况良好，以及已聘请大陆律师代表。小组及驻粤办已向求助家属解释相关的大陆法律和法规，及提醒求助人可考虑使用由驻粤办委托的一所香港机构提供的“免费法律谘询服务”。

小组昨晚收到一名家属的求助，希望取得关系证明以委托律师。小组于晚上即时联络家属提供协助，并于今早发出所需的登记事项证明书，以使家属可以尽快进行委托律师的手续。

就部分家属提出当事人的药物需要，小组及驻粤办了解后已向家属解释有关程序，及可将其书面诉求，按既定机制向大陆机关反映。如家人欲将书信转交有关人士，小组及驻粤办可按既定机制向大陆机关转达。

特区政府会继续积极跟进事件及留意事态发展，并提供适切协助。

广东省海警局上月23日在香港东南方的大陆管辖海域内拘捕12人，涉非法偷渡越境，被捕者除涉嫌违反《香港国安法》的“香港故事”成员李宇轩外，其余11人包括张俊富、张铭裕、李子贤、郭子麟、郑子豪、廖子文、黄伟然、邓棨然、严文谦、黄临福和乔映瑜。12名偷渡客包括五名学生，其中一人读港大，一人读公开大学。

