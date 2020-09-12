中国八部门部署秋粮收购工作：守住“种粮卖得出”的底线

中国国家粮食和物资储备局等八部门印发通知安排部署秋粮收购工作，要求着力抓好今年秋粮收购工作，把秋粮收购作为当前粮食流通工作的重中之重，坚决守住“种粮卖得出”的底线。

根据澎湃新闻报道，通知提到，要强化导向完善机制，大力开展市场化收购。各地要切实增强市场化理念，因地制宜统筹谋划，多措并举综合施策，不断优化营商环境，激发各类市场主体活力，做好粮食市场和流通的文章。要健全完善优粮优价市场运行机制，深入实施优质粮食工程，促进产业链各环节有效衔接，加快形成“五优联动”的良好局面。要发挥国有粮食企业特别是中央企业龙头带动作用，引导大型骨干企业充分利用自身渠道和资金优势，积极扩大市场化购销；指导辖区内中央和地方储备粮承储企业加强协同，把握好时机、节奏和价格，有序组织开展储备粮轮入。

政策性收购方面，通知要求中储粮集团公司切实履行好最低收购价政策执行主体责任，组织开展政策性收购，发挥好托底作用。要提前摸清粮源分布，有针对性地确定收储库点，合理布设收购网点，及时向社会公布，方便相关市场主体售粮。要加强监测，严格按照相关规定和要求启动、停止托市收购。要严格执行质价标准，不得压级压价、抬级抬价，不得拒收符合标准的粮食，保护好种粮农民利益。要做好不达标粮食收购预案，必要时采取地方临储等措施，予以妥善应对。

此外，通知还要求各地要着力强化产后服务，积极提供清理、干燥、收储、加工、销售等社会化服务，促进减损增收；科学合理利用烘干设施，避免霉粮坏粮。要持续优化现场服务，对售粮量较大的新型经营主体、粮食经纪人等尽量采取预约收购方式，有条件的可开展预约检验；出售自产粮食的小农户可随到随卖，也可提前预约，尽量减少排队时间。要根据冠病疫情形势，提前做好应对预案，认真落实好防控措施，指导收粮企业和售粮主体做好必要防护，确保疫情防控和粮食收购两不误。

针对今年以来农户自主储粮备需意愿增强的情况，通知特别提到，要积极入户帮助和指导做好庭院储粮，有条件的地区要加大为农户配备科学储粮装具的支持力度。

