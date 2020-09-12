台湾推“伪出国”航班 台民航局：不得任意变更路线

受到冠病疫情影响，台湾各航空公司纷纷为无法出国旅游的民众推出伪出国行程，带乘客实际飞上天际再返回台湾。最近传出星宇航空8月16日的伪出国航班，机长临时加码宣布要更改航路更靠近钓鱼台，最后因航管人员拒绝才未偏离；台湾交通部民用航空局考量各航空公司中秋节还会飞航许多伪出国航班，因此于8月下旬发函各航空公司，要求航路须依所提飞航申请飞行，不得任意变更。

根据《自由时报》报道，民航局表示，伪出国航班不像一般定期航班有固定航路，各航空公司规划的花样非常多元，如果是民航方面的空域会尽量帮忙，但若会飞到军方空域或是邻近的日本、马尼拉飞航情报区等，航空公司须自行事先向各单位申请，民航局不会帮忙申请；飞行途中若无缘无故要变更航路，除非是遇到天候不佳等涉及飞安情况，正常情况民航局也不会协助，且邻近飞航情报区也不会同意随随便便就让航班这样飞进去。

为掌握这些伪出国航班的航路情况，民航局8月下旬特别发函提醒各航空公司，伪出国航班的航路一定要依照申请计划，会进到军方空域或邻近的飞航情报区一定要事先跟对方申请。

另外，许多航空公司航路规划都会想画出一个图案，像是爱心、手比赞的航路等，不过民航局事先只会知道航班要飞的航点，不会知道连起来会变成特殊形状；为确认这些航班的航路有无飞到其他空域，及飞航路线是否都是符合规定，民航局这次发函也一并要求航空公司要附航路图。

