台媒：国台办提和平发展 让国民党愿就赴陆参会多加观察

台湾在野的国民党传出因“求和”事件而考虑不派团参加海峡论坛 。不过，有台湾媒体报道，国台办提及推动两岸关系和平发展，让国民党愿意就是否要参加论坛一事多加观察。

综合《联合报》和东森新闻台报道，中国大陆官媒央视运营的社群平台《央视频》小编上周四（10日）在报道王金平将代表国民党参加海峡论坛的消息时，打出“台海兵凶战危，这人前来求和”的标题，顿时引发台湾关注，绿营固然揶揄国民党派的是“求和团”“卑躬屈膝”，国民党内也大为不满，已向论坛主办单位大陆国台办表达抗议。有关视频事后已经下架。

国民党党务人士提到，“求和”事件伤害了很多人的情感，也对此次国民党参与海峡论坛有负面影响。

党务人士指出，对参与海峡论坛，国民党一开始就主动释出善意，除表达循例派代表团参与意愿，也抛出愿与陆方讨论陆生权益、建构两岸互惠绿色通道等议题，“求和”事件的出现打了国民党一巴掌。

党务人士也说，海峡论坛主办单位国台办态度更动见观瞻，国台办前天（11日）已发新闻稿，欢迎国民党代表团出席论坛，并倡议两岸应共同促进交流合作，推动和平发展，维护台海和平稳定，这也是国民党一贯主张。

党务人士提到，国台办表明立场，让出席海峡论坛本身的事务性共识有了基础，让出席海峡论坛基础可以建立，才让国民党中央对是否出席仍愿保持在观察的立场。