苏起：大陆或“小打”教训台湾

台湾国安会前秘书长苏起昨天（12日）分析说，在美中台局势紧张之际，台湾要注意大陆可能会“小打”，即教训台湾。

据《联合报》报道，苏起昨天出席台湾海洋事务与政策协会举办的“战略对话时分析说，美国总统大选结束后也要往前看，台湾在大选前对大陆刺激太过分，大选过后美国的保障不在，台湾的处境会更危险。

苏起说，现今美中台格局的危险性是70年从未出现的情况，因为美中现在台均是鹰派当家，都具备强烈的动机，且均没有做沟通。美国对台湾是心有余而力不足，美国五角大厦最新军力报告坦承，美国的军舰、飞弹与防空军落后大陆，台湾的未来取决于“中共打不打”，而非“美国救不救”。

苏起接着指出，台湾政府现在像是患了躁郁症，8月和9月面对美国打“台湾牌”，仿佛是捡到机关枪，之后接连出招，其中包括美国卫生部长阿扎尔访问台湾、美国出售台湾无人机、美国国务次卿克拉奇（Keith Krach）即将访台、台湾采购鱼叉飞弹、美国在台协会（AIT）处长出席金门活动、捷克议长访台、护照改版、开放美猪、限制陆生入境、爱奇艺禁令与达赖拟明年访台等动作。

苏起认为，大陆的风格是谋定而后动，香港国安法颁布后，北京加倍奉还。台湾接下来要注意大陆可能会“小打”，台湾不宜轻易乐观相信因为大陆不至于“大打”（即武统），就可以急切躁进，建议应研拟可能的“小打”剧本，预做评估及防范，才能确保台湾安全。

台湾前副总统吕秀莲则在演讲中抛出新的两岸论述，即“大两岸与小两岸关系”。大两岸是指由美国带领触动台湾、南韩、日本、菲律宾与加拿大等民主国家成立民主太平洋国协；“小两岸”则指与大陆要远亲近邻、“一个中国”改为“一个中华”。

吕秀莲说，北京应将“一个中国”改为“一个中华”，因为“一个中华”是文化与血缘上的，台湾人能接受的应为绝大多数。“远亲近邻”则是说，北京与台湾应各自处理内部的事情，等到有一天都是很好的中华，可再成立“中华邦联”。