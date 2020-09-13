中国国防部批外部反华势力企图以台制华

中国国防部批评外部反华势力企图以台制华、分裂中国，并表明军方将采取必要措施，挫败破坏台海和平稳定的图谋和行径。

中国国防部今天（13日）在微信上发布发言人吴谦的谈话内容。吴谦指责造成当前台海形势紧张的根本原因，是民进党政府“妄图挟洋自重、以武拒统”，是外部反华势力企图“以台制华”、分裂中国。

吴谦说：“我们必须严正指出，搞‘台独’就是死路一条。如果有人胆敢试图把台湾从中国分裂出去，解放军将采取一切必要措施，坚决挫败任何干涉中国内政、破坏台海和平稳定的图谋和行径，坚决捍卫国家主权和领土完整。”

吴谦谴责美国国防部发布的今年度《中国军事与安全发展报告》“肆意歪曲”中国共产党和中国军队关系，曲解中国国防政策和军事战略，渲染所谓“中国军事威胁”，“妄议中国国防和军队现代化发展，在国防开支、核政策、台湾等问题上无端指责”。

吴谦说：“这是美方抹黑污蔑中国和中国军队的又一例证，美方连续20年发布此类报告是赤裸裸的霸权行为和挑衅行径，严重损害中美两国两军关系。中方对此表示强烈不满和坚决反对，并向美方提出严正交涉。”

他强调，中国坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策和积极防御的军事战略，并说中国的军力发展完全是出于维护国家主权、安全和发展利益的需要，不针对任何国家，也不会对任何国家构成威胁。

据法新社报道，五角大楼在上周二（9月1日）发布的中国军力报告中称，中国在几个防御领域已经与美国军方势均力敌，甚至超越美国军方。

报告也提到，中国人民解放军计划与美国在台湾课题有关的冲突中取得胜利。