张文宏：全球冠病致死率降至1%以下时 世界将逐渐全面开放

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏撰文说，世界疫情看似无边蔓延，峰值至今未至，其实曙光已现。

据澎湃新闻13日报道，张文宏在其官博撰文说，全球已经就抗疫逐渐达成共识。最大的好消息还是来自于联合国，联合国大会通过疫情决议，表示要开展国际合作，践行多边主义。张文宏说，全球合作是控制疫情的基本条件，否则世界将会长时间因疫情而关闭，因隔绝而发生各种灾难。团结是抗疫成功的首要条件。

他认为，当全球因冠病感染的病死率将降至1%以下时，世界将会逐渐全面开放，预计希望就在不远处。

张文宏介绍说，自然感染与疫苗注射后的抗体水平在四至六个月后仍不衰减。证据一是，中国生物的灭活疫苗公布最早“以身试药的180名先锋队”，最早打疫苗到现在已经五六个月的时间了，他们不断地抽血来监测它的抗体数值，抗体峰值始终处于稳定期，没有下降。

第二个证据是，新英格兰医学杂志最近发表了一篇重磅文章，研究报道了冰岛的全国范围大型冠病血清学筛查，显示91.1%的感染康复者血清抗体阳性，并且持续四个月维持在较高水平。

张文宏分析说，这给全球性通过防疫措施的协同最终控制疫情提供了宝贵的时间窗口，病死率逐渐降低至1%以下。

他认为，疫苗问世后可以大幅度降低经济欠发达国家与地区因为疫情引起的医疗挤兑，老年人等高危人群通过疫苗接种可以获得保护， 全球因冠病感染的病死率将降至1%以下时，世界将会逐渐全面开放。