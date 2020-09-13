港第三波疫情致死百人 致死率飙升至2.5%

香港冠病疫情在八个月内致百人死亡，其中逾九成死者在第三波疫情中感染，是前两波染疫的死者的逾10倍。香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌分析说，香港第三波死亡率急升是因为多间老人院失守，而且众多社区长者受感染。香港现在的死亡率在全球属中间位置，未来须定期为院舍员工检测，以防长者受影响。

据《明报》报道，香港第100名冠病死者是居于深水埗的明爱医院67岁男病人，本身有长期病，8月11日因发烧及冠病入院，抗体测试呈阳性，但是其后因末期癌病持续恶化，至昨日（12日）离世。

记者发现，香港第三波疫情死亡率急升，除了安老院失守，公立医院也出现院内爆发，逾四成死者和这些群组有关，其中港泰护老中心院友感染率最高，37名院友中34人染疫，占约92%。在安老院爆发疫情的情况下，高龄染疫者愈来愈多，80至89岁有39人死亡，为最多人离世的年龄层，死亡率最高的年龄层则为90至99岁，达35.7%。

在公立医院感染方面，香港的伊利沙伯、明爱、东区及广华医院均出现院内爆发，涉21名住院病人，共10人死亡，死亡率逾47%。

许树昌分析说，全球死亡率介乎0.25%至3%，香港属中间位置，台湾整体疫情防控做得好，死亡率很低，新加坡虽有爆发但主要为较年轻的外劳，死亡率亦较低。

他说，香港首两波死亡率仅0.64%，第三波死亡率则达2.5%，暂时整体死亡率为2.02%。主要是因为多间老人院失守，社区亦很多长者受感染，未来必须定期为院舍员工做病毒检测，减低长者受影响的风险。