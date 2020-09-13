央视主持人李红：“求和”是寻求和平

台湾在野的国民党传出因“求和”事件而考虑不派团参加海峡论坛。涉事的中国大陆央视节目主持人李红昨天（12日）解释，这里的“求和”指的是“寻求和平”。

李红在回答中评社的询问时说，涉事短视频表述纯属个人，不代表官方。

李红说：“我的本意是促进两岸沟通与和平。‘求’就是‘寻求’，‘和’就是‘和平’。如果完整地看了我的短视频，您可以清晰地了解我的本意。”

李红提到，她多年主持两岸节目，在台湾也有很多朋友和观众，始终期盼通过交流合作，促进两岸和平发展，维护台海和平稳定，也衷心欢迎台湾前立法院长王金平率团参加今年的海峡论坛，相信王金平此行有助于推动两岸交流合作及两岸关系和平发展。

综合《联合报》和东森新闻台报道，央视运营的社群平台《央视频》小编上周四（10日）在报道王金平将代表国民党参加海峡论坛的消息时，打出“台海兵凶战危，这人前来求和”的标题，顿时引发台湾关注，绿营固然揶揄国民党派的是“求和团”“卑躬屈膝”，国民党内也大为不满，已向论坛主办单位大陆国台办表达抗议。有关视频事后已经下架。

“求和”事件发生后，央视隔天（11日）播出由李红主持的新闻节目“海峡两岸”，荧幕上打出“王金平率团访大陆有助两岸交流”字句。