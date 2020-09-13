伤人致死获刑12年却保外就医结婚生子 安徽休宁开展全面调查

因农村建房纠纷，中国安徽一对父子手持钢钎，将同村一名27岁女子打死。但是行凶者未被收监，曾两次获批保外就医，在县、市两级法院的卷宗里，均无相关批准文件。黄山市人民检察院正在针对此案进行调查，目前尚未有结果。

据《现代快报》报道，程列平家住安徽省黄山市板桥村，1994年前后，王某想在程列平家老宅子附近建房，双方闹上了法庭。法庭判王家建房行为合法。不过在1995年8月1日，程列平的姐姐程美枝发现，王某的父亲雇佣工人在她家附近建房，上前阻拦时被王某父子先后持钢钎打伤，左侧脑挫裂伤和双侧颅内血肿，后来她送院后死亡。

法院在1996年11月11日判处王某父亲刑期14年，王某刑期12年。但是程美枝的家人后来发现，审判结束后，本应在监狱里服刑的王某，竟然保外就医。

记者走访了板桥村多户村民得知，王某未被收监，而且在刑期内结婚生子，育有一儿一女。至于王某父子为何能申请保外就医，记者发现当地市、县两级法院卷宗里都没有王某保外就医的批准文书。

至于警方是如何办理王某保外就医手续的，休宁县公安局回复说，检察院正在针对此案进行调查，他们已将相关协查材料移送到了检察院。

黄山市休宁县委政法委员会9月13日通过官方微博回应说，县委政法委已成立相关部门组成的联合调查组，将全面开展调查，调查结果及时向社会公布。