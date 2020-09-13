有30余年公安系统经验的陕西副省长胡明朗赴任重庆

中国陕西省副省长、公安厅厅长胡明朗，已赴重庆市工作。

据新京报旗下微信公号“政事儿”报道，西部（重庆）科学城建设动员大会9月11日召开。中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔出席会议并讲话。

《重庆新闻联播》电视画面显示，胡明朗参加会议，与重庆市副市长李波并列坐在一起。该消息显示，胡明朗已赴重庆市工作。

公开简历显示，胡明朗1967年5月生，湖北武汉人，曾在广西、公安部任职，2017年调任陕西省公安厅长、党委书记、督察长，省委政法委副书记，武警陕西省总队第一政委，2018年1月任副省长。

胡明朗在公安系统工作三十多年。他1985年成为广西柳州市公安局的一名民警，历经多个基层岗位，2001年底调任河池市，次年任河池市公安局副局长，2008年12月晋升市公安局局长、党委书记，明确为副厅级，2010年初任柳州市公安局局长。胡明朗2013年11月调任广西首府南宁，任市公安局局长。

胡明朗2014年12月调任公安部禁毒局局长，2016年11月任公安部治安管理局局长，八个月后再次赴任地方，任陕西省政府党组成员，省公安厅厅长、党委书记、督察长，省委政法委副书记，次年1月任副省长，至此次赴任重庆。

此前今年6月14日，中央纪委国家监委网站通报，重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法被查。