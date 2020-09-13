旷视从蚂蚁金服拿数据？李开复口误致各方迅速澄清

创新工场董事长兼CEO李开复昨日（12日）登上热搜，起因是他在演讲中透露，旷视曾经从蚂蚁金服等公司那里拿到人脸数据。旷视随后回应说，公司不掌握不收集，数据安全是立身之本。蚂蚁金服也发声明否认。

据新智元报道，李开复9月12日在全球创业者峰会上提到，早期帮助旷视科技公司寻找了包括美图和蚂蚁金服等合作伙伴，让他们拿到了大量人脸数据，帮助他们分析各个行业怎么切入，并在随后的摸索过程中找到了几个有价值的商业化方向。

他的原话是“旷视科技是我们在八年前投资的一家公司，今天已经是一个很快就要IPO的人工智能巨头。它的发展路径是很独特的。是一批非常技术的技术人，没有任何的这种产品行业的经验，靠着自己独特的技术能力，来寻找我们创业。”

他说：“早期还是犯了很多错误走了很多弯路，但在摸索过程中找到了几个非常有价值的商业方向包括安防、物流等等的领域。”

李开复原本想讲述的是旷视从技术到商业化路径的探索过程，强调自己在这当中扮演的角色，没想到透露了一个意思，就是旷视曾从蚂蚁金服那里拿到人脸数据。这就涉及到了用户隐私的红线。

蚂蚁集团率先通过微博做出回应说，公司与旷视科技合作事宜上从未与李开复有过接触，而且公司从未提供任何人脸数据给旷视科技。

旷视官微发布声明说，公司不掌握，也不会主动收集终端用户的任何个人信息，这是一贯原则。

李开复也发微博澄清说，自己这么说是犯了口误。

有专业人士从技术角度分析称，提供的有可能是数据采集点（每张脸超过80个采集点）的信息。并不是像大家想象的把脸图直接给到。