沃尔玛中国四年闭店80家 未来走向未知

美国的跨国零售企业沃尔玛（Walmart）近四年来在中国已关闭80家门店，而且今年多位高层离职。对于未来的走向，一位沃尔玛中国内部人士说，公司更换CEO后并未提及新计划，预计需待10月份后明朗。

据新京报报道，记者不完全统计发现，沃尔玛今年以来在中国已经关闭了六家门店。从2016年至今，不到四年的时间里，沃尔玛在中国已关闭了80家门店。而在中国连锁经营协会发布的《2019年中国超市百强》榜单上，2019年，沃尔玛中国以822.8亿元（人民币，下同，164.69亿新元）的销售位列第四。

新京报评论说，即便连续七年被《财富》评为全球最大公司，销售额是阿里巴巴七倍多的沃尔玛，在业内人士看来，其在中国市场早已走向“下坡”之路。

今年6月15日，在沃尔玛中国任职三年的总裁、首席执行官陈文渊，也声称因个人家庭原因卸任。今年5月8日，朱晓静接棒陈文渊，被任命为沃尔玛中国总裁及首席执行官。

对于沃尔玛中国是否会调整下一步计划或布局，一位沃尔玛中国内部人士告诉记者，更换CEO以后，并未讲过计划，“如果有，估计也需要等到10月或者11月之后。”

业内人士认为，超市卖场优势已去，缩减实体店扩展数字化应是顺势之举。如何破局也成为沃尔玛亟须面对的新课题。