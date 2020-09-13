中国驻加大使：美国已成南中国海和平的破坏者

中国驻加拿大大使丛培武在加拿大媒体上撰文说，美国打着“航行自由”的旗号频繁派舰机到南中国海地区生事，已经成为南中国海地区和平稳定的破坏者和麻烦制造者。

据中国驻加拿大大使馆今日（13日）发出丛培武在加拿大防务主题月刊《战斗精神》的署名文章。丛培武在文中首先梳理了南中国海问题历史经脉和现状。他提到，二战结束后，日本根据1943年《开罗宣言》和1945年《波茨坦公告》，将包括台湾和澎湖列岛、西沙群岛和南沙群岛等归还中国大陆。

中国1948年公开发行行政区域图，眀确标注南中国海断续线。之后很长时间内，南中国海周边国家和国际社会或明确支持或默认，没有人提出质疑。

中国1958年9月4日发布关于领海的声明，宣布领土包括东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛以及其他属于中国的岛屿。在许多国家出版的百科全书、年鉴和地图也都将南沙群岛标属中国。

他写道，中国对南中国海诸岛的主权20世纪70年代前从未受到外界的任何挑战。南中国海之所以产生争议，根源在于一些国家自上世纪70年代起非法侵占中国南沙群岛部分岛礁。此后，随着《联合国海洋法公约》的出台和生效，中国与这些国家之间又产生了专属经济区和大陆架等海洋权益争议。

丛培武写道，南中国海航行与飞越自由从来不是问题。尽管中国和有关国家在南中国海存在海洋权益争议，但是有关争议从来没有影响到各国依据国际法在南中国海享有的航行与飞越自由。

不过他强调，中国坚决反对打着“航行自由”的幌子损害南中国海沿岸国家主权与安全利益的行为。美国打着“航行自由”的旗号频繁派舰机到南中国海地区生事。今年上半年美国军机在南中国海活动多达2000余次。不久前，美国还把双航母舰队开到南中国海秀肌肉。

丛培武表示，事实证明，美国上述行径严重威胁南中国海地区和平稳定，美国已成为南中国海地区和平稳定的破坏者和麻烦制造者。美国不是南中国海问题当事国，不是《联合国海洋法公约》缔约国，却一再拿南中国海问题说事，蓄意离间中国与东盟国家关系，其图谋不会得逞。