港媒：TikTok不出售或转让核心算法

字节跳动脱售美国业务期限进入最后一天倒数之际，《南华早报》引述消息人士透露，字节跳动将不会出售或转让TikTok背后的算法源代码，强调“汽车可以出售，但引擎不可以”。

据报道，这位未具名的消息人士说，字节跳动不会向任何美国买家交出算法源代码，但TikTok美国技术团队可以开发新算法。据称，字节跳动已经通知美国监管部门及潜在买家相关决定。

但如果美国总统特朗普拒绝这项条件，TikTok将不会拆售，而这将意味着美国TikTok用户在周二（9月15日）的收购期限后或无法再使用TikTok。

美国总统特朗普在8月6日颁布行政令，限令TikTok在周二（9月15日）前出售美国业务，中国政府随即在8月28日宣布调整《中国禁止出口限制出口技术目录》，表明有权禁止TikTok出售美国业务。

此前，路透社引述消息人士报道，中国政府宁可TikTok结束在美国的业务，也不愿其母公司字节跳动在美国的强制下脱售有关业务，以免在华盛顿的压力下示弱。字节跳动已否认接获中国政府关于关闭其美国业务的建议。

但消息人士表示，中国更新《中国禁止出口限制出口技术目录》后，“不包括算法”条件已成为TikTok出售谈判的底线（bottom line）。TikTok在所有市场都使用同样的算法源代码，并在不同市场再作调整。理论上美国团队可以复制TikTok的算法，但用户需要时间重新适应。

报道分析，如果字节跳动不会出售或转让TikTok背后算法源代码的消息属实，将迫使潜在买家，包括由美国科技巨头微软牵头的财团重新考虑购买计划和估值。

