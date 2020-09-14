TikTok拒绝微软收购请求 传甲骨文赢得青睐

TikTok母公司字节跳动据传已决定将TikTok的美国业务卖给甲骨文（Oracle）。此前曾公开表示有意收购的微软已发布声明，称已被告知将无法获得TikTok美国业务。

综合《华尔街日报》、《纽约时报》等报道，微软当地时间周日 （13日） 发表声明称，字节跳动今天已通知他们，不会出售美国的业务给微软，并表示其提案一直都是替TikTok的用户着想，但同时也保护国家安全。

微软也在声明中说，如果取得TikTok美国业务，他们将对TikTok进行巨大调整，以确保该软件可以符合最高的安全丶隐私权与网上安全标准，且能够打击假信息。“我们在8月份的声明中表明了这些原则。我们期待看到这项服务在这些重要方面的进展。”

微软在当地时间（13日）发表官方声明说：“字节跳动今日告知我们，他们不会把TikTok的美国业务卖给微软”。（微软官网）

微软并没透露字节跳动拒绝其收购的原因。此前，微软被外界视为是最有财力收购TikTok美国业务的美国科技公司。

同时，路透社今天引述消息人士说，字节跳动已选择甲骨文牵头的财团作为竞购TikTok美国业务的胜出方。此外，《纽约时报》也引述参与收购谈判的人士说，字节跳动已表明甲骨文将成为TikTok在美的“技术伙伴”（technology partner），但尚不清楚这是否意味着甲骨文也将持有TikTok的多数股权。

甲骨文联合创始人埃利森，是美国硅谷少数公开支持美国总统特朗普的企业家。

消息人士说，字节跳动已选择甲骨牵头的财团作为竞购TikTok美国业务的胜出方。（路透社）

字节跳动拒售TikTok算法

另一方面，《南华早报》昨天引述消息人士透露，字节跳动将不会出售或转让TikTok背后的算法源，并强调“汽车可以出售，但引擎不可以”。

据报道，这位未具名的消息人士说，字节跳动不会向任何美国买家交出算法源代码，但TikTok美国技术团队可以自行开发新算法。据称，字节跳动已经通知美国监管部门及潜在买家相关决定。

但如果特朗普拒绝这项条件，TikTok将不会拆售，而这将意味着美国TikTok用户在本月的收购期限后，或无法再使用TikTok。

《南华早报》引述消息人士透露，字节跳动将不会出售或转让TikTok背后的算法源代码。图为字节跳动位于北京的总部大楼。（法新社）

该消息人士也告诉《南华早报》，由于中国政府早前颁布《中国禁止出口限制出口技术目录》，因此不出售TikTok的算法，已成为了TikTok美国出售谈判的底线（bottom line）。该出口管制明令，任何科技技术出口都必须得到政府同意，字节跳动也表明将严格遵守该规定。

一位熟悉该技术的消息人士表示，TikTok在所有国家都使用了同样的算法源代码，并针对不同市场进行了修改。理论上美国团队可以复制TikTok的算法，但用户需要时间重新适应。

该消息人士并说：“随着同类应用之间的竞争升温，如果需要额外的时间（让算法很好用），就很难赶上。”

特朗普在8月6日签署行政命令，要求字节跳动须在本周日（20日）前出售TikTok美国业务，否则不准在美国境内使用。

随后，路透社引述消息人士报道，中国政府宁可TikTok结束在美国的业务，也不愿其母公司字节跳动在美国的强制下脱售有关业务，以免在华盛顿的压力下示弱。不过，字节跳动已否认接获中国政府关于关闭其美国业务的建议。