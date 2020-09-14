刘兆佳和汤家骅：港人潜逃案由内地接管合理

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳和香港资深大律师汤家骅均认为，12名港人涉嫌潜逃台湾的案件，难以将案件移交给港府处理。

据《明报》报道，对于12名港人是否会被内地当局加控违反国安法并于当地受审，刘兆佳分析说，《香港国安法》第55条规定，若案件涉及三种特定情形，经特区政府或驻港国安公署提出，并报中央人民政府批准后，驻港国安公署将对案件行使管辖权。第一，案件涉及外国或者境外势力介入的复杂情况，香港特区管辖确有困难。第二，出现香港特区政府无法有效执行香港国安法的严重情况。第三，出现国家安全面临重大现实威胁的情况。

刘兆佳认为，被捕的12人中有人弃保潜逃，反映香港自行处理“有困难”，如果其罪行涉及外国或“其他地区”势力，已符合上述两种特殊情况。

香港行政会议成员、资深大律师汤家骅则认为，该批港人不符合该三种由内地处理的特殊情形，但若内地当局以内地国安法起诉，案件将与香港无关，于内地审理也合理。

汤家骅认为，港府目前已无权介入案件，因去年修订《逃犯条例》失败，内地与香港没有引渡协议，难循法律渠道移交被捕人回港。

港区人大代表、行会成员叶国谦则认为，相信由内地单位审理有关该12港人或违《香港国安法》案件的可能不大，因相关案件在香港发生。他认为，12名港人须先在内地接受偷渡案的审讯，短时间难以回港。

全国人大常委谭耀宗认为，如果内地在调查中发现被捕者干犯国安法，相信会与港府商量。据了解，港府昨没收到内地对该12人加控违反国安法的通报。

12名被捕者中，“香港故事”成员李宇轩被香港警方指称涉嫌“勾结外国或者境外势力危害国家安全”，以《香港国安法》拘捕，按例最高可判处无期徒刑。但若根据内地刑法，危害国家安全罪行“对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的”，可判死刑。