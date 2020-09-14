西门子CEO发涉港言论 德国总部重申尊重中国主权

德国知名跨国企业西门子首席执行官（CEO）凯飒接受德国《时代周报》采访时指责中国在香港和新疆的政策，西门子公司德国总部12日声明，重申该公司对中国主权和领土完整的尊重，表示相信“一国两制”是香港发展的正确路径。

据《环球时报》报道，凯飒在受访时表达了对“一国两制”的质疑，并在提及新疆时，宣称“反对任何形式的压迫、强迫劳动和侵犯人权的行为”，成为首位公开谈论中国内政的大企业负责人。他的言论被报道后，有香港网友特地访问其个人推特账户表示“感谢”。不过也有不少中国网友感到非常愤怒，有网友质疑，“高管发表此类干涉中国内政的言论，西门子是不是不打算在中国发展了？”

在发给《环球时报》的声明中，西门子公司德国总部表示，凯飒之所以表达“他对复杂问题的顾虑”，是因为西门子在意中国的发展，不管是新疆、香港还是其他地方。西门子对中国的承诺保持不变。声明还称，西门子提倡开放，包容和基于信任的国际合作。

资料显示，西门子在中国已有140多年的发展历史，2019年财年在中国的总营收达84亿欧元（135.95亿新元），在大中华地区拥有超过3.5万员工。

而据德新社报道，中国市场对西门子也极为重要，在2018年，西门子集团获得的中国客户订单占全球订单总额的15%。而其德国本土订单量的占比也不过20%。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建接受采访时表示，跨国企业高管应该认识到，香港和新疆事务是中国内政。其他国家和个人无权干涉。