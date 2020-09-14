纽带关系受损 中国对澳洲投资连续三年下降

研究报告显示去年中国对澳大利亚的投资连续第三年下降，进一步表明两国经济和外交关系恶化的影响。

据彭博社报道，澳大利亚国立大学收集和汇总财政等部门数据发布声明，2019年中国对澳大利亚的直接投资总额从一年前的48亿澳元（47.76亿新元）下降了约一半，至25亿澳元。

研究人员指出，中国投资者对澳大利亚经济的负面情绪以及新兴市场资金流向下滑是其原因。

澳大利亚国立大学分析说，中国对澳大利亚的投资在2016年创下历史新高，达到158亿澳元，此后持续下降。自2014年至去年，投资总额达493亿澳元，其中，房地产行业获得的投资最多，约占24％，其次是采矿业，达到21％。

过去几年中，澳大利亚政府一直在努力限制来自中国的流动。 2018年，堪培拉禁止移动技术制造商华为加入该国5G网络的推出。上个月，牛奶生产商中国蒙牛乳业有限公司在被告知交易可能受阻后，放弃收购麒麟控股（Kirin Holdings Co.）澳大利亚饮料部门Lion Dairy＆Drinks。

中国也在试图减少经济交流，采取了限制公民在澳大利亚旅行和留学，以及针对牛肉、葡萄酒和大麦等大宗商品进口的措施。

彭博社评论说，三年来的下滑凸显了世界第二大经济体与其最依赖的发达国家贸易伙伴之间，曾经强大的伙伴关系正在恶化。

这份数字发布之前的一周，两国关系经历了动荡，澳大利亚媒体最后两名驻华认证记者因担忧被拘留而撤离中国。



