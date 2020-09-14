香港学校校监：校园有空间让学生理解不同立场 但勿挑战法律

香港即将恢复在校教课，而随着《香港国安法》生效，当地中学关注教学上是否会误触红线。有校监相信，校园仍有空间让学生理解不同立场，“不要落闸，也别刻意挑战法律。”

据香港《星岛日报》今天（14日）报道，负责两所华仁书院的校监周守仁神父已致函书院，强调学校不是政治组织，也非进行政治动员的平台。

随着《香港国安法》和《国歌条例》实施，信件提到，家长和校方需要合作教导学生注意言行，学懂尊重国民身分，并提醒学生在社会及政治纷扰下，须注意行为的法律后果。

周守仁告诉传媒，公开信旨让家长更清楚及敏感看待，同时让有不同看法与立场的校友知道，协助学生面对挑战，强调校方并非受到压力。

周守仁提到《港区国安法》实施时说，学界不清楚法例要求，校方正咨询法律意见及研究，“什么可以做？什么不能做？其实教育界都在问。”

面对社会纷扰，他认为学校应回归理性客观地分辨问题，小心处理不同观点，同时有责任让学生知道法例生效后的客观事实与后果，强调校园仍有空间理解不同立场，课程也没有改变，“大家一起反思，不要落闸，也别刻意挑战法律。”

华仁书院有师生辩论赛的传统，历年涉及讨论港独、反修订《逃犯条例》争议等议题，同类活动今时今日能否举办，周守仁认为没有问题，但也难以一概而论，“如并非有利的情况，再做就是扻头埋墙（即头撞墙）”。