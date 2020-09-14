港中大研发抗疫传感器 追踪病毒流向

香港中文大学正与香港理工大学在研发“抗疫传感器”，利用光声光谱气体传感技术，能追踪大气浓度低于百万分之一的示踪气体的流向及分布，推算冠病病毒在楼内的散播途径；该技术目前也应用于大陆燃煤电厂，协助将发电过程中生产的有毒氮氧化物，分解成无害的氮和水，减少空气污染。

据《星岛日报》报道，“抗疫传感器”采用的气体追踪及检测技术，两年前由中大机械与自动化工程学系教授任伟，联同其博士研究生许可合作研发，利用可调谐激光吸收光谱技术与光声光谱技术，测量氨、氮、硫等四十二种气体，对不同波长激光的吸收情况，计算出其含量，并利用反射折叠光路加强灵敏度，即使目标气体的大气浓度少于百万分之一，也能有效测量。

任伟指，传感器主要以无色、无味、无毒的气体“六氟化硫”作为示踪气体，模拟空气中肺炎病毒的散播途径，惟六氟化硫属温室气体，不能大量释放，现正研究进一步加强传感器的灵敏度，至目前的1000倍，以有效追踪浓度低于十亿分之一，甚至千亿分之一的六氟化硫，才能有效防疫。

利用气体追踪及检测的技术，现主要应用在工业市场。任伟称，结合自主研发的自动反馈控制，与人工智能算法后，可协助大陆发电厂，实时量度燃煤时，排放有毒气体氮氧化物的浓度，计算能有效将其分解成无害氮和水的氨气用量，以免过少无法分解，或过多泄漏到大气，加剧雾霾之余，并减少固化物堵塞设备，耗费巨资维修更换。

由于技术有助节省成本，达至环保部门超低排放目标，目前广东省已有近2000间发电厂与其合作，任伟相信会进一步扩展，并指为缩减技术成本，将会研究以发光二极体（LED）及红外线取代激光。许可透露，技术多项主要零件以立体打印制成，未来将进一步增加立体打印零件数目，减少对海外零件的依赖。