九次减刑后再杀人 郭文思减刑案九人被双开

15年前因犯故意杀人罪被判处无期徒刑的郭文思，先后经历九次减刑，然而他今年3月14日再次杀害他人。北京市纪委监委通告，对涉及“郭文思减刑案”的九名党员公职人员双开（开除党籍和公职）。

据新京报报道，北京市纪委监委9月13日通报“郭文思减刑案”中有关人员涉嫌职务犯罪问题的调查。

据调查，郭文思2005年2月24日因犯故意杀人罪被判处无期徒刑，后经九次减刑，于2019年7月24日刑满释放。他今年3月14日在超市购物时，对提示其正确佩戴口罩的段某某实施侵害，致段某某受伤死亡。

对于社会舆论严惩郭文思的要求，和对其多次减刑提出的质疑，北京市委政法委加强督办。市人民检察院3月28日批准逮捕郭文思，案件已经送检起诉。

对于郭文思减刑案，经调查，郭文思之父，中国原子能科学研究院退休职工郭万普在郭文思服刑期间，以直接或通过他人请托监狱系统、检察院、法院相关工作人员，并给予款物的方式，谋求关照郭文思服刑生活，帮助郭文思快速减刑。

对此，市纪委监委决定，郭万普等十数名公职人员涉嫌受贿罪、行贿罪、徇私舞弊减刑罪，将送检起诉。九名涉案的党员、公职人员被双开。

北京市高级法院9月13日也通报，通过对郭文思历次减刑案件进行复查，认为郭文思减刑案件确有错误，目前已经启动重新审理程序。