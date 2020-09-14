中国工行首席经济学家：经济增速或在3%左右

中国工商银行首席经济学家周月秋认为，在跨周期调控政策支撑下，中国内需有望更快恢复，今年经济增速可能达到3%左右；同时，面对疫情冲击，中国并未“大水漫灌”，也为政策层面留下了较大的调节空间和余地。

据路透社14日报道，周月秋接受中国经济周刊访问时说，“面对疫情冲击，我国并未像西方国家一样‘大水漫灌’，而是采取积极有为的财政政策和灵活适度的货币政策，并取得良好成效。”

周月秋分析说，中国通过短期政策熨平疫情冲击，中长期政策，则着眼于持久，重点体现在扩内需、推改革、强科技、促开放。但中国也面临着宏观杠杆率上升，债务负担有所加重、制造业“两端挤压”，以及小微金融服务还有一定挑战等问题。

至于上半年商业银行净利润的负增长，他指出，这不能简单地理解为经营出现了大问题，实际上利润负增长既有疫情冲击的影响，同时也是银行业坚决落实向实体经济合理让利决策部署的结果。

今年二季度中国国内生产总值（GDP）同比增长3.2%，优于路透调查预估中值2.5%；上半年GDP同比下降1.6%。8月出口则再度亮眼，同比增速远高预期并创近一年半新高。

另外，逾万亿元人民币的地方债和国债发行，助推中国8月社融表现亮眼，3.58万亿元（人民币，7163.72亿新元）的增量录得今年3月以来的最高，存量同比增速亦有加速迹象，企业中长期贷款仍增长明显，紧货币宽信用政策效果显著，经济复苏势头不减。