台湾今天起举行汉光演习兵棋推演 美军因疫情首次取消观摩团

台湾国防部今起进行汉光演习兵棋推演，一连五天四夜不间断进行。美军因疫情首次取消观摩团，不过美国在台协会（AIT）依然派员观摩。

据中时电子报报道，台湾国防部今天清晨6时发布“电光捷报”，随后参演部队将进驻台北大直开始兵推。今年汉光电脑兵推首度结合战备月，主要台湾军方要应对来自大陆的军事压力，以此提升战力，遂行防卫作战。美国在台协会（AIT）将依惯例派员观摩这次兵推。

这次汉光电脑兵推以2020年为状况想定时间，纳入近期敌情威胁，例如大陆于本月9、10日连续两天在台湾西南空域的海空演训等，研析敌方可能犯台行动与应对方案，以检视未来整体作战计划，策进未来建军备战的方向。

据了解，今年参演阶层均为负责作战区防卫作战的军团级指挥官，不再是传统的红蓝军对抗，而采研讨式兵推，训练指挥官的作战决策能力，以及参谋指参作业熟悉度，在五天四夜的密集讨论中，研拟因应解放军军动态的方案，包括当前空军海军的针对性演训，以及演训兵力突然夺岛，均会在这次兵推研讨中进行攻防。

军方官员指出，以往兵推是联二情报次长室输入敌军参数，联三作战次长室下达作战指示，参演指挥官在限定的框架中推演；今年则是由参演指挥官决定作战方案，随即运用联合战区层级模拟系统（JTLS），因应敌情威胁的改变，纳入近期新增威胁，适时整合、研拟对策，所产生新行动方案做为修订“固安计划”的参考依据。

往年美军观摩团均由退役上将带队来台，团员有现役、退役军官及文官。今年因新冠肺炎疫情之故，美军观摩团来台需先隔离14天，实务上不可行，因此，美军首度取消观摩团。不过，美国在台协会（AIT）将派员观摩这次兵推。

另虽然是电脑兵推，据指出，国防部也决定三军部队这周实施第三季战备月演练，配合兵推与汉光操演战备，期间将进行“联翔操演”，模拟敌机临空，各作战区将要进行联合防空演习，以及防护作战操演。

历次汉光演习都是先电脑兵推再实兵演训，因受疫情影响，今年汉光演习先实兵，后兵推。汉光36号实兵操演已在7月13日至17日举行完毕。实兵验证的科目如联合兵种营战力，也将纳入兵推。