加拿大政府和电信供应商或因华为禁令陷入10亿加元补偿之争

加拿大政府暗示，如果联邦政府禁止在5G网络中采用中国华为生产的设备，可能不会对主要电信供应商进行补偿。这可能引发一场可能高达10亿加元（约10.38亿新元）的补偿之争。

美国正以国家安全为由，施压加拿大禁用华为设备。目前加拿大正在研究是否允许华为进入该国的下一代5G网络。

据路透社报道，两名知情人士称，如果加拿大政府宣布正式禁止华为设备，受影响的企业已明确表示，他们希望因拆除现有华为设备而获得赔偿。

但加拿大自由党政府似乎对此事不那么确信。

“我不确定是否有强有力的法律依据支持我们必须为做出适当的国家安全决定而提供补偿，”一位政府消息人士称。由于事属敏感，该消息人士要求匿名。

消息人士称，联邦政府官员还要担心“公众对于政府向超大型企业提供逾10亿美元补偿的看法。”

加拿大已经花费两年时间研究是否允许华为进入5G网络市场，6月仍没有迹象显示短期内将做出决定，失去耐心的加拿大供应商只好自力救济。

Bell Canada BCE.TO和Telus Corp T.TO表示，他们将与爱立信(Ericsson) ERICb.ST和诺基亚(Nokia) NOK1V.HE合作，尽管他们在4G网络中使用华为设备。

技术专家表示，很难将一家公司的5G设备与另一家提供商的4G设备结合使用。所以这实际上意味着选择与爱立信合作的决定，最终将迫使Telus和Bell移除华为的4G设备。

Bell和Telus不必立即采取行动，因为5G网络频谱的拍卖要到2021年6月才会进行。

Telus在2019年2月的文件中表示，无赔偿金的禁令可能会增加其5G网络部署的成本，也会使得对消费者的服务更加昂贵。



