港艺人参加全民检测后被反对者炮轰 学者担忧香港民粹迈向威权主义

香港艺人邓萃雯周六（11日）在社交媒体instagram上载自己参与“全民检测”的图片，称“爱香港就会负上最基本的公民责任”。她强调自己并没有呼吁其他人检验，只是分享自己的经验。不过邓的举动依然引来围攻，遭反对全民检测的网民“洗版式”炮轰，部分更称是其粉丝，但以后和她“说拜拜”。

据香港01报道，战略研究学者袁弥昌分析，类似的情况不单止出现在香港“黄蓝”阵营，更是全球民粹主义推向威权主义的象征。他担忧，社会长远一旦发展至威权主义，届时相对保守的声音会在话语权上败退，“万一主流价值不再出声，空间迟早会被吞并。”

袁弥昌认为，香港所谓的“黄蓝”之分，在外国其实是民粹的表现，并举例指美国有民主党与共和党支持者之分，更一度能够以国民有否戴口罩，区分是否美国总统特朗普的支持者。袁相信目前香港的民粹主义问题已达严重地步，如果检测是在五至10年前推出，港人的态度会大有不同。

对于全民检测计划的利弊，袁弥昌指早已预料香港的参与率不会达到八九成之高，但认为目前参与人数刚好是检测能力能够应付的水平，算是“歪打正着”。

但他认为检测比较值得诟病之处，或许是计划最终花费多少，但坊间传出检测会“窃取港人基因”等指控，则已超出常理。

袁弥昌指，民粹主义作为战术相当成功，而除了建制派、亲政府阵营之外，香港民主派亦出现威权主义（authoritarianism），有不再接受多元声音、价值的倾向，忧虑社会长远而言会发展至此，届时相对保守的声音会在话语权上败退。

袁弥昌分析，民粹支持者有意将精英分子等意见与他们不同的人打击，将言语“恐怖化”（terrorize language），并令基本原理都开始扭曲，表面上只是不容许不同的意见，但深层影响将令“讲道理”的部分话语空间亦减少，最终才令如特朗普等威权主义者有机可乘。他担忧香港继续下去，最终亦会因而失去原来的核心价值。