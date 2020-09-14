台湾航空业上半年亏损严重 两业者损失逾10亿新台币

台湾交通部民航局日前公布当地航空公司上半年营运状况，与观光业同为疫情海啸第一排的航空业，全部亏损，其中今年1月下旬才开航营运的星宇航空，亏损金额为13.1亿余元（新台币，下同，约6100万新元），与华航差不多，而立荣亏损近1840万元，是六家飞航国际航线亏损金额最少的业者。

据联合新闻网报道，受疫情影响，台湾航空业者今年上半年客运航班大减九成多，机队数最多的华航、长荣冲击最大，所幸两大业者货运营运状况颇佳，减轻不少因客运停航的损失，据民航局统计显示，华航上半年累计亏损13亿1388余万元，长荣累亏18亿3436万余元。

而经营相同航线的华信与立荣航空，上半年分别亏损近3.4亿元与近1840万元，其中立荣是六家航空公司亏损金额最少的业者，在疫情期间表现亮眼。

新成立的星宇航空，上半年共亏损13亿1278万余元，由于星宇仅三架客机，员工数约1000余人，却仅比华航少亏100余万元而已，颇令人好奇，而星宇目前资本额有83.6亿余元，从筹备到营运，至今年6月底累计亏损金额共计28.1亿余元。

星宇航空公关长聂国维表示，星宇的员工数相对立荣、华信、台湾虎航要多，在收入减少，薪资仍需支付，以及正在兴建保税仓库、维修厂棚下，亏损金额自然会多一些，但并不影响星宇的营运。

聂国维说，未来星宇还是会继续增资，目标资本额要到300亿元，公司营运规模要与华航、长荣相当。至于增资时程，聂国维表示不方便透露，但据了解，明年应该就会启动增资作业。

由于国际疫情未见缓和，客运无法正常营运，华航子公司台湾虎航今年上半年就亏损近5.7亿元，为强化台湾虎航财务体质，华航预计对虎航最多增资20亿元，待疫情过后，亚洲区间航线可望最快复苏。