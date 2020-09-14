中国国家粮食和物资储备局要求做好节粮减损工作

近期中国粮食储备与安全问题成为关注焦点。中国国家粮食和物资储备局日前发出《关于创新举措加大力度进一步做好节粮减损工作的通知》，要求各级粮食和物资储备部门深入落实总体国家安全观，扛稳粮食安全重任，着力推进节粮减损反对粮食浪费，全力保障国家粮食安全。

据国家粮食和物资储备局网站消息，通知强调，粮食安全是实现经济发展、社会稳定、国家安全的重要基础，今年以来疫情冲击，国际形势日趋复杂，粮食安全的重要性进一步凸显。各级粮食和物资储备部门要时刻绷紧粮食安全这根弦，全面落实总体国家安全观，做到居安思危，有备无患。

通知指出，当前粮食产后收购、储存、运输、加工、消费等环节损失浪费问题仍然存在，个别环节较为突出。大力促进节粮减损反对粮食浪费，是新形势下保障国家粮食安全和增加粮食有效供给的迫切需要，是弘扬中华民族勤俭节约传统美德、培养和践行社会主义核心价值观、加快建设资源节约型环境友好型社会的重要举措。

通知要求，各级粮食和物资储备部门要继续大力弘扬创业、创新、节俭、奉献的“四无粮仓”精神和“宁流千滴汗、不坏一粒粮”的粮食系统光荣传统，切实抓好粮食流通和消费各环节的节粮减损，进一步提高节粮减损反对粮食浪费工作实效，把粮食和物资储备部门承担的厉行节约反对浪费的职责任务落到实处。

通知要求，要加强立法修规，强化依法管粮依规节粮。积极推动《粮食安全保障法》立法进程，争取修订的《粮食流通管理条例》尽早出台，积极探索制定粮食产后减损工作指导意见，适时出台《粮食企业信用监管和联合惩戒办法》，推进适度加工等相关标准制修订。要加强体系建设，全方位持续减少粮食产后损失。大力实施“优质粮食工程”，着力推进粮食产后服务体系建设，推广适用于农户的多型规模储粮新装具，布局“绿色仓储提升行动”，推广应用节粮减损提质增效、现代粮仓建设和物流配套，以及储粮“四合一”升级新技术，加强“智慧粮库”建设。要强化科技创新，全面推广节粮减损新技术成果。积极开展粮食储藏、物流、加工等领域节粮减损技术和装备的研究开发，推广低温成套技术集成创新，鼓励开发移动式绿色环保烘干设备，开发并推广全谷物、杂粮等健康又节约的粮油食品科研成果，推进谷物蛋白、米糠油、生物材料等技术开发和应用。要大力弘扬节俭美德，营造爱粮节粮舆论氛围。创新组织开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周、粮食和物资储备科技活动周等主题活动，深入打造“节约一粒粮”宣传教育活动品牌，发挥粮食安全宣传教育基地作用，加强节粮减损技术宣传、普及节粮减损知识。