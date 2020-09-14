中国数十名能源领域干部被查 企地联合办案成常态

今年以来，中国至少已有22名能源领域干部被纪委通报接受调查或受到处分。中国的能源属于深度调控领域，主要由国有企业经营。从今年查处的案例看，除能源主管部门外，煤炭、石油、电力等能源领域国企腐败问题易发多发。

据中国纪检监察报报道，中国至少已有22名能源领域干部被纪委通报接受调查或受到处分。

中国的能源领域是国家重点投资领域，往往涉及巨大经济利益。能源主管部门的党员领导干部在政策制定、项目审批、行业监管等方面手握重权。今年以来，已有中央、省、市、县等多层级能源主管部门党员领导干部被查处。

其中包括陕西省榆林市能源局原党组书记、局长秦林惠，他7月10日被提起公诉，“双开”通报曾指出其“利用掌握国家矿产资源管理工作的便利为他人谋取利益”。

除秦林惠外，还有国家能源局西北监管局原党组书记、局长王天才，吉林省能源局原党组书记、局长罗亦非等。

值得注意的是，在能源领域国企特别是央企案件的查办中，由纪检监察组联合地方办案的模式渐成常态。

比如今年1月通报的中国石油长庆油田分公司原总工程师朱天寿案，到中海石油炼化有限责任公司原党委委员、副总经理韩星三违纪违法案。

这些案件的查处都得益于企地协作执纪执法。中国石油天然气集团公司纪检监察组组长徐吉明说：“企地联合办案最直观的变化是办案质量和效率的提升”。