中国网信办批六平台有诱导未成年人无底线追星等行为

中国六家网站平台因存在诱导未成年人无底线追星、粉丝团互撕等“不良信息和行为”，被中国国家网信办采取行动。

中国国家网信办今天（14日）在“网信中国”微信公众号上公布，新浪微博、豆瓣网、抖音APP（应用）、兴趣部落APP、超级星饭团APP、爱豆APP存在大量诱导未成年人参与应援打榜、大额消费、煽动挑拨青少年粉丝群体互撕谩骂的不良信息和行为。

四款学习类APP则被发现推送导向不良和低俗信息，包括推送“恋爱”“脱单”等“不利于未成年人身心健康”的内容。

此外，两家平台百度贴吧、“腌黄瓜先生”网被发现传播不适合未成年人观看的暴力血腥“邪典”动画片。

针对上述网站平台存在的突出问题，国家网信办提到，他们视违规情节和问题性质，依法分别采取约谈、责令限期整改、停止相关功能、全面下架，停止互联网接入服务等处罚措施，坚决打击损害未成年人合法权益和身心健康的违法违规行为。

国家网信办提到，7月以来，他们持续深入开展2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治，针对网课学习栏目存在的突出问题，联合教育部专门启动了涉未成年人网课平台专项整治，依法严厉打击影响青少年身心健康的违法违规信息和行为。

国家网信办指出，截至目前，中国全国网信系统累计暂停更新网站64家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站6907家；有关网站平台依据用户服务协议关闭各类违法违规账号群组86万余个。