港医学会专家梁子超担忧未来两周疫情有反弹风险

香港医学会传染病顾问委员会主席、呼吸系统科医生梁子超14日在一档节目中说，随着过去两周疫情放缓，特区政府放宽部分防疫措施，周末期间有不少市民外出，担心疫情有反弹风险。

据香港中通社报道，梁子超说，13日公布的新增确诊个案中有三宗源头不明，且近两日整体数量有轻微反弹，有病征的确诊个案分散在不同地区，显示疫情有反弹的风险。

梁子超认为，未来两星期公务员全部恢复上班，学生返校复课，加上中秋节假期，有机会令疫情迅速反弹。他提醒市民尽量减少外出并减少不必要聚会，以防在未来两周内感染，并于下个月中秋节的家庭团聚时再传染给家中长者，将疫情“打回原形”。

梁子超还说，现在特区政府派发的样本瓶不足，每日到普通科门诊留样本瓶的仅2000个，完全清零确诊个案比预期中困难；加上市民又对轻微病征掉以轻心，以致确诊情况有滞后，部分市民有病征多日后才确诊。他担忧在隔离病人前，病毒已在社区传播，或令疫情反弹的风险增高。

梁子超指出，社交距离、隔离措施对防疫起主要作用。新冠病毒普及社区检测计划也可提供数据，有助了解疫情放缓，并提供良好的演练机会，日后如果有个别地区出现比较大型暴发，当局可快速建立检测中心、确定检测中心选址和动员人手等，会更加熟练、避免问题产生。