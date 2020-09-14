被拘港人家属指特区政府未为家属提供协助

有被扣留港人的亲属谴责特区政府未为家属提供协助，并指中国外交部发言人华春莹称被拘港人企图将香港从中国分裂出去是“荒谬”的说法。

据香港电台今天（14日）报道，其中一名被扣留者邓棨然的弟弟在该台节目上说，他曾经致电深圳盐田公安分局，对方称未能核实他的身份，叫他联络香港警方或者亲自到深圳。

邓棨然的弟弟声称，香港警方只最初将中国大陆的拘留通知书交给家属时联络过他一次，之后就没有再接触他，特区政府也没有为家属提供协助，作为一名普通市民，目前已经没有什么可以做。他也说，不会亲自到深圳，一来到深圳要隔离14天，二来担心自己的人身安全。

香港保安局上个月证实，警务处已从大陆方面接获有关12名香港居民被采取刑事强制措施的通报。香港警方也说，这12人涉嫌非法入境，现正被大陆执法机关拘留。

盐田公安分局昨天在微博上通报，被广东海警查获的12名非法越境人员8月23日因涉嫌偷越国（边）境犯罪，已被该局采取刑事拘留强制措施。香港电台报道称，这12人是被采取刑事强制措施的香港居民。

邓棨然的弟弟也说，哥哥在香港牵涉的案件仍未有结果，并质疑华春莹为何能够一口咬定他犯法。

华春莹昨天在推特就美国国务院发言人奥塔古斯（Morgan Ortagus）指这12人被拘捕是香港人权状况恶化的另一例子做出反驳，提到被拘者企图将香港从中国分裂出去。

协助被扣留者家属的香港立法会议员朱凯迪说，目前完全不掌握被扣留者的情况，家属委托的律师也不能与当事人会面。朱凯迪认为，华春莹的说法是扣“政治帽子”，将被扣留者定性为“港独份子”，日后可能会安排“电视认罪”，作为反港独的政治宣传工具。