摩根士丹利：A股人气过热 短期波动性可能上升

投行摩根士丹利最新研究报告指出，美国收紧对华科技限制令中国内地IT行业增添不确定性，建议投资者从技术本土化战略中获利。该行并指A股人气到达过热水平，短期的波动性可能会上升。

据路透社报道，该行把明年中沪深300指数（CSI300）目标由5360点降至4860点，较现水平约有5%潜在升幅。恒生指数（HSI）目标由2万8000点降至2万4600点，与现水平基本持平。

摩根士丹利调低中国股指目标，综合考虑到第二季金融股盈利表现不及预期，恒指此前未如市场期望把美团点评纳入成份股之列，以及中美紧张关系升温。该行指出，中芯国际可能被美国列入黑名单，反映美国收紧对华科技限制，令中国内地IT行业尤其是半导体和硬件的前景增添不确定性。

报告写道：“A股市场比离岸市场涵盖更多IT行业，考虑到A股的投资人气达到过热水平，A股强势释放和IPO势头也表明潜在波动性将在短期内上升。”“建议从技术本土化主题战略中获利，并转移至更多国内消费。”

摩根士丹利仍然偏好A股，经修订指数目标反映潜在升幅远高于新兴市场指数，原因是强劲的宏观复苏、由上而下的政策支持和资本与外汇稳定，而且网络经济高度浸透的趋势持续促使中国经济表现胜人一筹。

沪深300指数于今日（14日）午盘初段涨0.23%，处于4638点的水平；恒指亦升0.66%，报2万4665点。