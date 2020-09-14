谭耀宗：12港人服刑完毕可返港 勿乱批评大陆司法

港区全国人大常委谭耀宗今天（14日）谈及在中国大陆被扣留的12名香港人时说，这12人服完刑期后可以返回香港，并呼吁勿乱批评大陆司法。

据香港01报道，谭耀宗告诉在场记者，中国国家刑法有提到偷越国境等情况的罪行，并认为国家会依法处理、公开透明，估计目前是搜证、侦查当中，往后可能移交至检察院，要取决于届时的判刑而定。

谭耀宗被问到，如何确保当事人在不被威逼的情况下接受当局安排的律师。谭耀宗说，不应将事情看得很负面，并认为国家现已依法治国，“不要用猜测代替事实”。

对于这起事件显示出部分民众不信任大陆司法程序，谭耀宗强调，大陆的司法过程全有依据，不可随便将大陆司法制度、进程胡乱批评，并说大陆会公开讲解有关情况，例如犯什么罪等，相信会公开透明，不少审案过程更有网上直播。

至于港人家属安排的律师无法接触到涉案者，谭耀宗称，不可将香港做法与大陆比较，强调大陆有自己的法律、程序，但当事人如果已接受了大陆律师，也可接受法律帮助，这将取决于当事人的想法。

对于中国外交部发言人华春莹提到这12名人企图将香港从中国分裂出去，谭耀宗认为，华春莹的言论只是回应美国国务卿蓬佩奥，并批评蓬佩奥“手伸得太长”，什么都要管。