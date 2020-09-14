港保安局长：一名被捕港人涉嫌违反香港国安法

香港保安局局长李家超提到，被中国大陆拘捕的12名香港人在港涉嫌与七宗案件有关，其中一人涉嫌违反《香港国安法》有关勾结外国或境外势力危害国家安全罪。

李家超今天（14日）在保安局官网上写道，这名被捕者也涉嫌违反《刑事罪行条例》、有关无牌管有弹药罪，被警方拘捕后获准保释，交出旅游证件，不准离境，需向警方报到。

另外的10人分别因涉嫌制造或管有爆炸品、纵火、串谋伤人、暴动、袭警、管有攻击性武器及管有工具可作非法用途等严重罪行被警方起诉，获法庭保释候审，不准离开香港。最后一人因涉嫌制造或藏有爆炸品被警方通缉。

李家超指出，这12人以不合法途径离开香港，在大陆水域被捕。

李家超也证实，大陆公安单位按相互通报机制在8月28日通报香港警方，于8月23日在大陆水域拘捕12名港人，涉嫌非法入境大陆，正依法处理。香港警方已把事情通知其家人，而入境处“协助在外香港居民求助小组”及驻粤办已与其家人联络，提供协助。

李家超提到，香港特区政府处理涉及跨境犯罪案件的原则包括：每个人不论身处任何一个司法管辖区，都要尊重当地法律，为自己的行为负责任，包括法律责任。

此外，每个司法管辖区按其法律处理违法行为，是公认的基本法律原则。任何港人在境外涉嫌违法，不论其背景，特区政府都会按实际情况，在尊重当地司法制度的原则下，为相关的香港居民提供可行协助。