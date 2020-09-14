中国又一地产商私募债违约 债券明起停牌

中国天津房地产集团上周未能兑付一只私募债回售本息，推动境内债市违约规模超850亿元人民币（170.12亿新元）。公司资金链考验不断，9月还有更多债券到期，包括违约债券在内的两只债券明日起停牌。

据彭博社报道，继泰禾集团和天津房信违约后，这是近期中国又一家地产商发生债券违约，且天房集团还是天津市国资委旗下的地方国企，同时是已违约的天津房信的母公司。

记者看到的文件显示，天房集团应于9月8日支付“16天房04”7亿元回售本金及5390万元债券利息，但因资金紧张而无法按期足额偿付。该债券发行规模20亿元，存续金额16亿元；期限五年，附存续期内第三、四年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

公司在文件中说，正协商后续债务偿还计划，将配合受托管理人召开持有人会议。彭博致电天房集团财务部未获接听。

天房集团的存续债券兑付前景不乐观，公司9月份偿债压力不小。据彭博数据显示，除上述债券回售外，票息5.95%的45亿元人民币境内债券和票息4.5%的1亿美元境外债券，将分别于9月21日和9月29日到期。

“16天房03”和“16天房04”两期债券的受托管理人中信建投证券在上交所公告，上述两只债券于9月15日开市起停牌。

此前，其全资子公司天津房地产信托集团8月发生2亿元债券回售违约，作为发行人母公司及担保人的天房集团未施以援手，亦已透露出流动性吃紧的端倪。