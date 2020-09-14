广东女子远嫁泰国 产下男婴后被丈夫杀害藏尸行李箱

中国广东籍女子小莉（化名）被杀案将于9月16日、17日和19日正式庭审。

据南方都市报报道，泰国春武里府班海滩上今年1月10日出现一个黑色行李箱，里面有一具女尸，其手脚被绑，身体呈蜷缩状态。警方调查发现，死者是33岁的中国广东籍女子小莉（化名），嫌疑人是其丈夫卢某，两人育有一孩。今年4月3日，泰国检方以杀人毁尸灭迹罪等向法院提起刑事立案。

记者12日从受害者小莉亲属的代理律师处获悉，案发八个月后，该案将于9月16日、17日和19日正式庭审。

该案的嫌疑人卢某在警方审讯下承认，其早在今年1月6日购买一把刀子、胶布、行李箱带等作案工具，并准备装运尸体的行李箱。1月7日下午其租赁好行凶场地和一间单层度假房。当晚其以准备孩子签证理由将小莉骗到此公寓，第二天将小莉残忍杀害。

受害者小莉父母的代理律师方湄菲告诉记者，卢某在案发后，将死者塞进事先准备好的行李箱，用车子载到海滩抛尸大海。由于正好遇到退潮，行李箱被退回海滩被人发现。

方湄菲介绍，小莉和卢某的关系最早追溯至2018年1月，当时来自广东的独生女小莉和好友前往泰国旅行，期间认识了在泰国生活的台湾人卢某。同年年底，两人由微信好友发展成恋爱关系，卢某还曾带小莉见其父母。

尽管小莉父母一直反对两人的恋爱关系，2019年2月，发现自己怀有身孕的小莉还是和卢某在泰国“领证”，同年10月，小莉产下了一名男孩。

据小莉的好友介绍，自孩子出生后，卢某开始露出“真面目”。小莉出事后，其好友调查发现，小莉和卢某的“结婚证”竟是假的，怀疑小莉被骗“当时双方签字、证婚人等流程都走过，一切跟真的一样”。除此之外，据介绍，卢某还向小莉和小莉亲戚朋友骗取大量钱财，由小莉帮其还钱。案发前，小莉正准备回到泰国，要求卢某还债。其被害时，孩子才刚刚三个月大。

泰国检方在今年4月3日，以泰国刑法“以残忍手段致他人死亡”和刑法199条“杀人毁尸灭迹罪”，向法院起诉卢某，提起刑事立案。

方湄菲说：“该案检方的起诉状比普吉杀妻骗保案检方起诉张某凡，还要多两条罪状。”据悉，目前卢某以激情杀人请律师辩护，称因“生意问题和孩子落户籍问题引发争吵，生气激动杀害小莉”。

目前该案法院审理前期工作已经完成，将于9月16日、17日和19日正式进行庭审。