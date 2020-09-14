安邦华信系处置工作完成 明天系进行中

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就金融控股公司监督管理问题表示，中国一直没有将金融控股公司作为整体纳入监管，导致出现乱象。

综合新浪财经与澎湃新闻报道，潘功胜今天（14日）在国务院政策例行吹风会上称，少部分非金融企业向金融业盲目扩张，组织架构复杂、隐匿股权架构，交叉持股、循环注资、虚假注资，还有少数股东干预金融机构的经营，利用关联交易隐蔽输送利益、套取金融机构资金等。他点名指如明天系、华信系、安邦系等企业存在上述问题。

他表示，金融管理部门已经稳妥处置了明天系、安邦系和华信系等具有金融控股公司特征的企业集团。安邦系和华信系的处置工作基本完成，明天系的处置工作还在过程中。

中国银保监会和证监会今年7月17日分别对明天系的九家金融机构实施接管。潘功胜称，接管工作正在平稳有序地推进。

针对山西潞城银行以及相关的德御系风险事件，潘功胜表示，山西省政府会同金融管理部门正在有序处置之中，整体风险可控。

他同时表示，9月13日《准入决定》发布和《金控办法》的出台，意味着金融控股公司的监管工作正式起步，后面还有很多工作需要去做，包括要继续加强与市场沟通、完善制度框架、开展准入管理、稳妥有序地过渡、以及要持续日常的监管。